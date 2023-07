Kaum zu glauben: Häftlinge hielten Hähne und Schweine im Gefängnis

In dem streng bewachten Trakt wurden nicht weniger als zwölf Kampfhähne und zwei Schweine sichergestellt.

Während einer Razzia entdeckten die Sicherheitskräfte im berüchtigten "Bellavista" Gefängnis in Santo Domingo (Ecuador) nicht nur 26 gefährliche Klingen, sondern auch eine unerwartete Überraschung.

Tierische Fund

En coordinación con @PoliciaEcuador y @SNAI_Ec, se realizó control de armas, municiones y explosivos en el pabellón de máxima seguridad del CRS “Bellavista” donde se decomisó, 26 armas blancas, 16 dispositivos electrónicos, 8 estufas, 12 gallos de pelea y 2 cerdos. pic.twitter.com/TMUpJzKdos — FFAAECUADOR (@FFAAECUADOR) June 16, 2023

In dem streng bewachten Trakt wurden nicht weniger als zwölf Kampfhähne und zwei Schweine sichergestellt. Die Behörden schweigen bisher dazu. Doch Fotos der spektakulären Aktion zeigen, wie die Sicherheitsbeamten die tierischen Eindringlinge in einem Käfig aus dem Gefängnis herausbeförderten. Dieser Vorfall bringt nicht nur die Zustände in "Bellavista" ans Licht, sondern wirft auch Fragen über die Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen in ecuadorianischen Gefängnissen auf.