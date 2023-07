Plötzlich aufgetaucht: Riesen-Gummi-Enten überraschen Hongkong

Die 'Double Ducks' waren bereits vor über zehn Jahren in Hongkong zu Gast und lockten damals Hunderte Schaulustige an.

Riesige Gummi-Enten erobern Hongkong. Die quietschgelben Giganten, geschaffen vom niederländischen Künstler Florentijn Hofman, waren im Hafen von Hongkong und sorgten für Begeisterung bei den Schaulustigen. Das Projekt namens "DOUBLE DUCKS by Florentijn Hofman" war zwei Wochen lang im Victoria-Hafen zu sehen sein.

Tausende Schaulustige

Das aufblasbare Enten-Duo ist dann in der Nähe des Tamar Parks und der Central and Western District Promenade verweilt. Höhepunkt der Ausstellung war eine Entenparade am 18. Juni . Insgesamt waren 24 Bilder der gelben Riesen im Stadtgebiet ausgestellt. Sogar eine Straßenbahn wurde mit den Antlitzen der Enten verziert und fuhren einen Monat lang durch die Stadt .

Die "Double Ducks" waren bereits vor über zehn Jahren in Hongkong zu Gast und lockten damals Hunderte Schaulustige an. Nun kehrten sie als Paar zurück, um "doppeltes Glück" zu verbreiten und die Freundschaft der Menschen zu betonen