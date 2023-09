Verschollenes 'Van Gogh' Gemälde in IKEA-Sackerl gefunden

Jüngste Informationen deuten darauf hin, dass der Wert des Gemäldes gesunken ist.

Das gestohlene Gemälde von Vincent van Gogh, das seit einem Raubüberfall auf ein niederländisches Museum im Jahr 2020 verschwunden war, wurde wiedergefunden.

Wert gesunken

Der "Indiana Jones der Kunstwelt", Arthur Brand, fand das Kunstwerk im Wert von 6 Millionen Euro in einer Ikea-Tüte. In der Vergangenheit wechselte es in der Kunstunterwelt den Besitzer und war einst im Besitz eines Drogenbarons.

Jüngste Informationen deuten darauf hin, dass der Wert des Gemäldes gesunken ist und dass versucht wurde, es gegen eine geringere Haftstrafe einzutauschen.