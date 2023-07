Mann gibt IT-Job auf und pflanzt jetzt 12.000 Bäume im Jahr

Die 42 Hektar große Fläche von Pachanady war so stark mit Müll zugemüllt, dass sie die Umwelt vergiftete.

Nachdem er seinen IT-Job aufgegeben hatte, begann ein Mann aus Mangaluru mit der Begrünung von Stadtparks, der Anpflanzung von Lebensmittelwäldern und der Rettung von Bäumen, die zum Abholzen bestimmt waren. Jeeth Milan Roche, der sein früheres Büroleben als deprimierend bezeichnete, wurde durch das Pflanzen von Bäumen so motiviert, dass er sich der Aufgabe annahm, eine Mülldeponie zu begrünen, deren Gestank so schlimm war, dass er die Menschen aus ihren Häusern vertrieb.

Pflanzt mehr als 12.000 Bäume im Jahr

"Ich habe einfach angefangen, um aus meiner Depression herauszukommen, und bis heute habe ich nicht damit aufgehört", sagte der 48-Jährige gegenüber The Better India. "Ich pflanze überall Bäume! Wenn Sie mich nach dem seltsamsten Ort fragen, würde ich sagen, auf dem Friedhof. Ich besuche Friedhöfe aller Religionen und habe auf über 23 von ihnen Bäume gepflanzt. In Mangaluru pflanze ich jedes Jahr 12.000 Bäume."

Jeeth lebt in der Stadt Mangaluru (früher Mangalore) im indischen Bundesstaat Karnataka an der Südwestspitze des Subkontinents. Karnataka ist einer der wirtschaftlich und kulturell reichsten indischen Bundesstaaten und beherbergt auch eine der berüchtigten Müllhalden Indiens, Pachanady. Die 42 Hektar große Fläche von Pachanady war so stark mit Müll zugemüllt, dass sie die Umwelt vergiftete. Nachdem er auf Friedhöfen, in Parks und an anderen Orten Bäume gepflanzt hatte, dachte Jeeth, dass ein wenig Grün die Situation in Pachanady verbessern könnte, und so machte er sich an die Arbeit und pflanzte die duftendsten Bäume, die er finden konnte, wo immer es möglich war.

"Pacchanady war der schwierigste Standort für uns. Wir haben keine Setzlinge von kommerziellen Arten gepflanzt", sagte er der Times of India. "Stattdessen haben wir nur Heilpflanzen und fruchttragende Bäume ausgewählt, die Menschen und Vögeln helfen werden."

Er wendet auch die berühmte Akira-Miyawaki-Methode an, bei der er Wälder voller Nahrung anbaut, um die Tierwelt zu fördern. Er verwendet rund 170 Arten von Bäumen, Sträuchern und Kräutern, um ein Gebiet mit weit mehr Nahrung zu sättigen, als es aufnehmen kann.