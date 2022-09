Betreuerin ließ 13-jährigen Jungen monatelang allein zu Hause

Ein 13-jähriger Junge wurde in einer Wohnung in Dundee (Schottland) gefunden, in der er allein in eisiger Kälte und unter erbärmlichen Bedingungen lebte.

Der Junge schlief zudem auf einer schmutzigen Matratze und ernährte sich ausschließlich von Müsli. Wie sich später herausstellte, hatte die 36-jährige Betreuerin Michelle Williamson den Jungen vier Monate lang allein leben lassen. Sheriff John Rafferty sagte vor dem Dundee Sheriff Court: "Während dieser Zeit wurde ein 13-jähriges Kind lang in einem Haus allein gelassen, das schmutzig war, nicht ausreichend beheizt wurde und in dem es mit Tiefkühlkost und Fertiggerichten überleben musste. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand so etwas über einen so langen Zeitraum hinweg zulassen konnte." Der Junge wurde im April nach einem anonymen Hinweis an den Stadtrat von Dundee gerettet. Der stellvertretende Finanzbeamte Dev Kapadia sagte dem Gericht, dass der Junge seinen eigenen Raum haben wollte und Williamson Vorkehrungen getroffen hatte, damit er in einer Wohnung leben konnte. Er sagte, Williamson habe die Lieferung von Tiefkühlkost veranlasst und Geld auf das Konto des Jungen überwiesen, um den Stromzähler aufzuladen. Kapadia sagte, dass nur das Wohnzimmer der Wohnung beheizt war und der Junge drei Schüsseln Müsli am Tag aß und gelegentlich etwas zum Mitnehmen.