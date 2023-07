Diese Airline bietet jetzt eigenen Kleiderverleih an

Diese Initiative ist am 5. Juli angelaufen und wird mindestens 13 Monate lang verfügbar sein.

Reisende, die in Japan ankommen, können dank eines neuen Versuchsprogramms jetzt mit weniger Gepäck reisen. Japan Airlines (JAL) bietet Fluggästen die Möglichkeit, bei der Ankunft Kleidung zu mieten, so dass sie keinen Koffer mehr aufgeben müssen. Diese Initiative ist am 5. Juli angelaufen und wird mindestens 13 Monate lang verfügbar sein.

Spart Gewicht

Die Fluggäste können die Kleidung bis zu einem Monat im Voraus reservieren und sie für zwei Wochen ausleihen. Nach Angaben der Fluggesellschaft handelt es sich bei der Leihkleidung um eine Mischung aus Überschussbeständen von Marken und Second-Hand-Stücken.

Das Verfahren sieht vor, dass die Leihkleidung vor der Ankunft an die Unterkunft des Besuchers geliefert und am Ende des Aufenthalts wieder abgeholt wird. Das Programm ist eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Handelsunternehmen Sumitomo, und es sollen Daten darüber gesammelt werden, ob es dazu beiträgt, das Gesamtgewicht des transportierten Gepäcks zu verringern. "Da immer mehr Menschen nach der COVID-19-Pandemie wieder fliegen und in letzter Zeit der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt, gibt es weltweit eine wachsende Bewegung zur Förderung des nachhaltigen Tourismus", so JAL.

Auf der Website Any Wear, Anywhere wird darauf hingewiesen, dass eine Gewichtsreduzierung von 10 kg im Gepäck eines Reisenden zu einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um 7,5 kg führen kann.