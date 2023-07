'Schlechtes Gewissen': Millionär verkauft Privatjet

Die weltweite Privatjetflotte hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt.

Laut dem Bericht, der im Mai 2023 veröffentlicht wurde, stoßen Privatjets pro Passagier mindestens zehnmal mehr Schadstoffe aus als kommerzielle Flugzeuge und tragen damit unverhältnismäßig stark zu den Klimaauswirkungen des Luftfahrtsektors bei.

Verkauft seine Cessna

In Anbetracht dieser Bedenken hat sich ein Privatjetbesitzer entschlossen, seinen Privtaflieger zu verkaufen. Stephen Prince aus den USA, stellvertretender Vorsitzender der Patriotic Millionaires - einer Gruppe wohlhabender Amerikaner, die sich für höhere Steuern einsetzt und auch zu dem Bericht beigetragen hat - gibt seine Cessna 650 Citation III auf.

Er beschloss, das Flugzeug - ein mittelgroßes Geschäftsflugzeug mit großer Reichweite und Platz für bis zu neun Passagiere - aufzugeben, nachdem er erfahren hatte, wie viel kohlenstoffintensiver der private Flugverkehr im Vergleich zum kommerziellen ist.

"Ich war verblüfft, dass ich, weil ich so verliebt in private Flugreisen war, bereit war zu ignorieren, was für eine schreckliche Travestie ich der Umwelt und zukünftigen Generationen antat", sagt er gegenüber CNN. "Ich muss mich ändern. Ich kann einfach nicht so weitermachen." Prince hat bereits ein halbes Dutzend Privatjets besessen, bevor er sich für die Citation III entschied, den größten und teuersten Jet, den er je besessen hat - allein die Betriebskosten belaufen sich auf etwa 275.000 bis 300.000 Dollar pro Jahr. Er sagt, das Privatfliegen sei so gut, dass es süchtig mache.

"Es ist einfach die absolut beste Art zu reisen. Aber ich werde es aufgeben. Ich werde einfach wieder kommerziell fliegen, so sehr ich das auch verabscheue, nachdem ich die letzten sechs oder sieben Jahre privat geflogen bin", sagt er. "Lange Warteschlangen, gestrichene Flüge, verlorenes Gepäck - ich verabscheue alles, was damit zusammenhängt. Und wenn man erste Klasse fliegt, ist das auch nicht gerade billig. Aber ich habe meine Entscheidung bereits im März dieses Jahres getroffen. Und ich bleibe dabei, ich verkaufe sie, ich werde sie mit aller Kraft loswerden."