Unfassbar: Mann vergewaltigt Schwestern, Nichten und Töchter

Es ist ein Fall, der kaum in Worte zu fassen ist. Ein Mann soll beinahe seine komplette Familie vergewaltigt haben. Nun wandert er lebenslang ins Gefängnis.

Die grausamen Taten des heute 61-jährigen Mannes wurden vor dem Central Criminal Court in Dublin verhandelt und erstreckten sich von 1975 bis 2011, wie The Irish Times berichtet. Das Elternhaus der Opfer war geprägt von gestörten Verhältnissen. Sie wurden vernachlässigt und körperlich misshandelt. Doch das war noch nicht das Schlimmste: Richard O'Brien verging sich an seinen eigenen Schwestern Theresa und Anne O'Brien.

Sogar seine Nichte Mary O'Brien, die unter demselben Dach lebte, war vor seinen brutalen Übergriffen nicht sicher. Die Opfer schwiegen aus Angst vor ihrem brutalen Peiniger. Sie fürchteten seine Grausamkeit und erinnern sich noch heute daran, wie er damals einem Welpen und einem Katzenbaby "unvorstellbare Dinge" antat. Wenige später begann das Martyrium von Neuem, diesmal für dessen Töchter. Nach unzähligen Übergriffen kamen die Kinder des Mannes zu einer Pflegefamilie.

Bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal betonte Richterin Mary Ellen Ring den unermesslichen Schaden, der jedem einzelnen Opfer zugefügt wurde. Sie wandte sich auch an die Frauen und ermutigte sie, sich nicht zu schämen. "Die einzige Person, die sich in diesem Gerichtssaal schämen sollte, ist Richard O'Brien", fügte die Richterin hinzu. Richterin Ring wies darauf hin, dass der Angeklagte weder Reue noch Verantwortung für seine Taten zeigte. Das Verbrechen an seinen eigenen Töchtern bezeichnete sie als den "Gipfel" der abscheulichen Vergewaltigungen. Richard O'Brien bestritt vehement alle Anschuldigungen.

Der Mann bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe.