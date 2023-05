4,5 Milliarden Jahre alter Meteorit schlägt in Haus ein

Das Objekt, das durch ein Schlafzimmerdach krachte, war tatsächlich ein Meteorit, wie Experten bestätigten.

Das Objekt, das durch ein Schlafzimmerdach in New Jersey krachte, war tatsächlich ein Meteorit, wie Experten am Donnerstag bestätigten. Nate Magee, Physikprofessor am College of New Jersey, sagte am Donnerstag, dass es sich bei dem Objekt, das vor kurzem in einem Haus in Hopewell eine Bruchlandung machte, um einen 0,9 Kilo schweren steinernen Chondritenmeteoriten handelt, der etwa 4,56 Milliarden Jahre alt ist.

Keine Verletzten

Der Meteorit, der nach Angaben der örtlichen Behörden etwa vier mal sechs Zentimeter groß war, schlug am Montag auf dem Dach eines Hauses im Ranch-Stil ein. Das längliche Objekt durchschlug das Dach und die Decke des Hauses, bevor es auf dem Hartholzboden aufschlug und die Oberfläche beschädigte und rissig werden ließ. Suzy Kop, eine Bewohnerin des Hauses, sagte gegenüber CBS Philadelphia, dass der Meteorit in das Schlafzimmer ihres Vaters eingedrungen sei, dass aber niemand verletzt worden sei.