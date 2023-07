74 Jahre später: WWII-Veteran tanzt mit erneut in selbem Club

Ein 95-jähriger Veteran war der erste Mensch, der in einem neu eröffneten Nachtclub tanzte, 74 Jahre nachdem er dort seine Frau kennengelernt hatte.

Der Großvater wollte auf jeden Fall an den Ort zurückkehren, an dem er in den 1940er Jahren seine Frau Molly kennengelernt hatte, als der Club noch unter dem Namen Corn Exchange bekannt war - ein Hotspot für Soldaten. Bei einem Tanzabend der Royal Air Force umwarb der pensionierte Flieger und Bohrinselarbeiter Molly, bevor sie glücklich verheiratet waren und zwei Kinder hatten.

Kehrte in Club zurürck, indem er seine Frau kennenlernte

Kevin entdeckte die Wiedereröffnung des Lokals in seiner Lokalzeitung und fragte seine Teilzeitbetreuerin Donna Harvey, ob sie ihn zum Tanzen ausführen würde.

Trotz der Warnung, dass es "dröhnende Musik" und Stroboskoplicht in einem Raum voller 18-Jähriger geben würde, ließ sich der Senior nicht abschrecken. Aber Donna hatte einen besseren Plan und fragte den Clubbesitzer, ob sie früher reinkommen könnten. Er stellte nicht nur die Tanzfläche zur Verfügung, sondern überließ dem Veteranen auch die Wahl der Musik. Kevin war die erste Person, die am Samstagabend, dem 1. Juli, zu dem Lied Chattanooga Choo Choo des Glenn Miller Orchestra über die Tanzfläche tanzte.

"Es war einfach unglaublich, sein Gesicht strahlte förmlich", sagte Donna. "Es brachte mein Herz zum Schmelzen, weil es ihn glücklich machte. All seine Erinnerungen kamen wieder hoch. Er legte seine Medaillen an und erzählte, wie alle Amerikaner, die in der Nähe stationiert waren, hereinkamen und sich darum stritten, wer mit den Frauen tanzen durfte. Es war einfach so herzerwärmend. Er hat nicht aufgehört, darüber zu reden."