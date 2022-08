In der Nacht zum Freitag fielen Schüsse in einem Zimmer des bekannten „Mirage“-Hotels in Las Vegas. Eine Person starb, zwei weitere wurden verletzt.

Gegen 21:30 (Ortszeit) meldeten Social-Media User die Abriegelung des gesamten Hotels. Ein Mensch kam durch die Schüsse ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, wie die Polizei auf Twitter bekannt gab. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Es handelte sich also anscheinend um einen isolierten Fall. Der Täter ist auf der Flucht. Das „Mirage“-Hotel auf dem Las Vegas Boulevard ist bekannt für seine Aufführungen und Attraktionen.