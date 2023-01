Dieses Tool zeigt, ob Dissertationen von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden

Mittlerweile gibt es Bot-Softwaren, die Dissertationen verfassen können, als wären sie aus menschlicher Hand. Doch eine Software will dem nun einen Riegel vorschieben.

Elon Musks ChatGPT soll bereits in der Lage sein selbständig Aufsätze zu verfassen, doch eine Software will die von computerhand geschriebenen Aufsätze nun entlarven. Der Student Edward Tian von der Princeton University, der bei seinen Kommilitonen gerade einige Sympathiepunkte eingebüßt hat, hat GPTZero ins Leben gerufen, um der Sorge vor Betrug entgegenzuwirken.

Auf Twitter schrieb der 22-Jährige Anfang des Monats: "Ich habe Silvester damit verbracht, GPTZero zu entwickeln - eine App, die schnell und effizient erkennen kann, ob ein Aufsatz von ChatGPT oder von Menschen geschrieben wurde." Er bot einige Demos an, die zeigten, wie einfach die Anwendung ist. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Textabschnitt zu kopieren und in den GPTZero-Detektor einzufügen, und er zeigt Ihnen seine Ergebnisse an.

Am Ende der Seite wird angezeigt, ob die Wahrscheinlichkeit hoch oder niedrig ist, dass der Text von einem KI-Bot oder einem Menschen geschrieben wurde.