Mutter von Affen aufgezogen: Tochter macht es ihr nach

Marina, einst von Menschenhändlern entführt und im Regenwald ausgesetzt, wurde von Kapuzineraffen aufgezogen.

In einem beispiellosen Schritt verlässt Vanessa Forero das geschäftige Leben in Großbritannien, um im kolumbianischen Dschungel ein neues Kapitel zu beginnen. Der Grund für diese drastische Entscheidung liegt in der außergewöhnlichen Lebensgeschichte ihrer Mutter, Marina Chapman.

Kurioser Fall

Marina, einst von Menschenhändlern entführt und im Regenwald ausgesetzt, wurde von Kapuzineraffen aufgezogen. Diese einzigartige Erziehung spiegelt sich in Marinas unkonventionellen Methoden wider, wie ihre Tochter Vanessa enthüllt: "Nach der Schule saß sie im Baum und pfiff mir zu. Ich wusste, das ist nicht normal."

Mit nur vier Jahren von Menschenhändlern verschleppt, überlebte Marina im Dschungel, indem sie Kapuzineraffen nachahmte. Nach fünf Jahren im Dickicht wurde sie von Jägern entdeckt und in ein Bordell gebracht, doch ihre "Verwildertheit" führte zur schnellen Entlassung. Schließlich fand sie Arbeit in Bogota und zog später mit einer Familie nach Großbritannien.

Vanessas Glaube an die unglaubliche Geschichte ihrer Mutter wurde durch medizinische Tests gestärkt, die seltsame Dschungelkrankheiten in Marinas Blut bestätigten. Als Erwachsene beschloss Vanessa, ihren eigenen Weg zu gehen und tauschte das Londoner Stadtleben gegen ein Haus im kolumbianischen Dschungel, wo sie nun Bananen und Passionsfrüchte züchtet.