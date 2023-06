Diesen Einfluss hat Sex auf unseren Schlaf

In der Umfrage wurden 53 Erwachsene zu ihren Schlafgewohnheiten befragt. Die Fragen betrafen Themen wie Schlafqualität, Sex und Orgasmen sowie die Einnahme von Schlafmitteln.

In der SLEEP 2023-Umfrage gaben 75 % der Teilnehmer an, nach Sex oder einem Orgasmus besser zu schlafen, und 64 % hatten das Gefühl, dass ein Schlafmittel eine ähnliche oder schlechtere Wirkung auf ihren Schlaf hatte.

Ergebnisse noch vorläufig

"Diese Daten sind zwar noch recht vorläufig, aber es war interessant, wie häufig Sex zur Unterstützung des Schlafs eingesetzt wurde", sagte Studienmitautorin Seema Khosla, medizinische Leiterin des North Dakota Center for Sleep in Fargo. Die meisten Umfrageteilnehmer waren relativ jung: 89 % waren zwischen 25 und 49 Jahre alt. Und 66 % der Teilnehmer gaben an, irgendwann in ihrem Leben Schlafmittel eingenommen zu haben, um besser schlafen zu können.