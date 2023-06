Studie enthüllt: In diesen Ländern haben Frauen die größten Brüste

Während Statistiken häufig zum Vergleich von Einkommen, Lebensstandard und sogar von Lebensmittelpreisen herangezogen werden, ist ein neuer Datensatz mit einem ganz anderen Zweck aufgetaucht - die weltweite Durchschnittsgröße der Brüste.

Die Untersuchung ergab, dass Frauen nordischer Herkunft mit Brüsten der Größe C bis D an der Spitze der Tabelle stehen, während Frauen aus Vietnam die kleinsten Brüste haben. Die Forscher erklärten, dass Länder mit einer höheren Fettleibigkeitsrate tendenziell größere Brüste haben. Es gab aber auch einen Zusammenhang mit dem Wohlstand vor Ort, da Frauen aus ärmeren Ländern seltener in einen passenden BH investieren. Den größten Busen haben der Studie zufolge Frauen aus Norwegen, gefolgt von Frauen aus Luxemburg und Island. An letzter Stelle liegen Frauen aus Bangladesch und Vietnam.

Datensatz zeigt klares Ergebnis

Der Datensatz wurde von Forschern aus Deutschland zusammengestellt, die Dutzende von Erhebungen aus mehr als 80 Ländern durchkämmten. Sie extrahierten Daten über die Körbchengröße, die von Tausenden von Frauen in verschiedenen Ländern verwendet wird. Die Ergebnisse wurden dann in das Standard-Größensystem der USA umgerechnet, um einen Vergleich zwischen den Ländern zu ermöglichen. International werden etwa sechs weitere Größensysteme für Brüste verwendet.

© ZvG ×

Die Forscher sammelten auch Daten über den durchschnittlichen Body-Mass-Index (BMI) der Frauen in jedem Land, um eine Rangfolge der Länder mit der gleichen Körbchengröße aufstellen zu können. Die Forscher von worlddata.info stellten fest: Insgesamt ist auffällig, dass größere Brüste häufig in Ländern auftreten, in denen auch Fettleibigkeit ein Problem ist". Sie stellten außerdem fest, dass in einigen Ländern die Größe der Körbchengröße von Frauen offenbar wenig mit ihrer Brustgröße zu tun hat.