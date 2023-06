Influencerin will 90 kg abnehmen: Stirbt bei Fitnesscamp

Eine 21-jährige Influencerin starb während der Teilnahme an einem WeightLossCamp, in dem sie alles daran setzte, rund 100 Kilogramm zu verlieren.

Die Influencerin, die unter dem Namen Cuihua bekannt ist, meldete sich für ein geschlossenes Camp-Modell an, bei dem sich ihr Alltag ausschließlich auf Fitness konzentrierte, wie die Shanghai Morning News berichteten. In dem Camp in der Provinz Shaanxi nahm Cuihua an hochintensiven Trainingseinheiten teil und hielt sich an eine strenge Diät, um ihren Gewichtsverlust zu unterstützen, schrieb die Zeitung.

Familie bestätigte Ableben

Die Familie des Stars bestätigte ihr Ableben in einem Beitrag auf ihrer Douyin-Seite, der chinesischen Version von TikTok. "Danke an alle für eure Unterstützung und Liebe für Cuihua", schrieben sie laut Sixth Tone. "Unser Kind ist in den Himmel gegangen, und wir sind immer noch dabei, das alles zu verarbeiten". Die Todesursache ist noch unklar, aber die Frau hatte sich im Krankenhaus gemeldet, weil sie sich nach dem Sport unwohl fühlte, schrieben ihre Eltern auf Douyin.

Die tägliche Routine der Influencerin, die sie ab 2022 in über 100 Videos auf Douyin dokumentierte, umfasste Berichten zufolge hochintensive Cardio- und Krafttrainingseinheiten wie Battle Ropes - das Schwingen von Seilen in schneller Folge - und Gewichtheben.

User beschuldigen Camp

Cuihuas Tod schlug Wellen in den chinesischen sozialen Medien. Viele Nutzer beschuldigten das Trainingslager, sie zu schnell zu weit getrieben zu haben, ohne dass ihre Methoden durch wissenschaftliche Untersuchungen gestützt wurden.