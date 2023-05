Frau schleift hilflosen Hund hinter sich her!

Ein schockierendes Video des Vorfalls verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Internet.

Nang Bryan (42) wollte gerade seine Kinder von der Schule in der balinesischen Hauptstadt abholen, als er unfreiwillig Zeuge einer brutalen Tierquälerei wurde. Vor ihm fuhr eine Frau mit ihrem Motorrad, während ihr Hund an einer Leine, die an ihrer Tasche befestigt war, hinter ihr hergezogen wurde. Das arme Tier wurde dabei schwer an den Pfoten verletzt.

Tier verletzt

Nang hielt sofort sein Handy hoch, um das schreckliche Geschehen zu dokumentieren. Er filmte die Motorradfahrerin und das hilflose Haustier, das verzweifelt versuchte, mit dem Gefährt Schritt zu halten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als halb hüpfend, halb schleifend hinter dem Motorrad herzurennen, um nicht stranguliert zu werden.

Nachdem Nang den Vorfall auf Video festgehalten hatte, reagierte er entschlossen: "Ich habe die Motorradfahrerin zur Rede gestellt", berichtet Nang auf seiner Instagram-Seite, auf der er den Clip veröffentlichte. Seine Tochter Mimin fragte die Frau, warum der Hund nicht einfach auf dem Motorrad mitfahren dürfe. Die Frau erwiderte, dass ihr Vierbeiner nicht in der Lage sei, auf das Gefährt zu springen.

Dank des Nummernschildes konnte die Besitzerin des Motorrads schließlich ausfindig gemacht werden, berichtet News.com.