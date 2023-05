In diesem Land lernen die Menschen wieder das Lachen

Ein Seminar dauert etwa eine Stunde und kostet rund 74 Euro. In diesem Rahmen werden den Teilnehmern die Grundlagen vermittelt, um ihre "Lächel-Muskeln" zu trainieren.

Die Maskenpflicht in Japan mag zwar vorbei sein, aber die Auswirkungen auf das Lächeln der Bevölkerung sind noch deutlich zu spüren. Aus diesem Grund erfreuen sich "Lächel-Lern-Kurse" im Land der aufgehenden Sonne aktuell größter Beliebtheit, besonders bei den älteren Menschen.

Viele ältere Personen in den Kursen

Ein echtes Lächeln kann nicht nur auf Fremde, Freunde und Familie anziehend wirken, sondern es hat auch einen positiven Effekt auf unser eigenes Wohlbefinden, da es dem Gehirn signalisiert, Glückshormone freizusetzen, so der ÄBV Schwaben.

Vor allem ältere Menschen in Japan, die während der Covid-19-Pandemie isoliert waren und nur wenig Kontakt zu anderen Menschen hatten, möchten nun ihre Lächel-Fähigkeiten wieder auffrischen. In einem Seniorenheim nahmen 30 Bewohner an einem solchen Seminar teil. Ein 79-jähriger Teilnehmer wurde vom Independent mit den Worten zitiert: "Ich hatte während der Coronavirus-Krise keine Gelegenheit, Menschen zu sehen, und zeigte anderen mein Lächeln nicht. Ich werde daran erinnert, wie wichtig ein Lächeln sein kann."

Vor der Lockerung der Maskenpflicht führte das Unternehmen die Seminare online durch. Insgesamt konnten sie in den letzten fünf Jahren 4.000 Menschen das Lächeln wieder näherbringen. Darüber hinaus wurden 700 "Lächel-Spezialisten" ausgebildet, die zahlreiche Kurse leiten.