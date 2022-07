Bär beißt Trainer: Kinder sehen entsetzt zu

Ein Dompteur aus China wurde bei einer Vorführung von einem Bären gebissen. Die anwesenden Kinder mussten die Tat mitansehen.

Es ist eine jahrelange Diskussion, ob Bären wirklich im Zirkus auftreten müssen. In einem Zirkus in China sind tanzende Bären aber nach wie vor Realität, doch das Tier gehorchte nicht so ganz, wie sich das der Dompteur vorstellte.

Mitten während der Vorstellung biss das Tier nämlich zu und rang den Mann zu Boden. Au dem Boden liegend gelang es dem Mann sich aber zu befreien. Die ganze Szene spielte sich vor den Augen von kleinen Kindern ab, die die Show besuchten. Schwere Verletzungen trug der Dompteur nicht davon, lediglich eine Impfung sei notwendig gewesen.

Verzichten möchte der Zoo auf die Vorstellungen mit Bären aber nicht, es sollen lediglich wenige Zuseher zu den Vorstellungen zugelassen werden.