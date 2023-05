Dieser Mann verbrachte 73 Tage durchgehend unter Wasser

Ein Mann lebte mehr als zwei Monate durchgehend unter Wasser. Nun will der Wissenschaftler seine Ergebnisse niederschreiben.

Der Wissenschaftler Joe Dituri aus Florida, bekannt als Dr. Deep Sea, hat den Weltrekord für die längste Zeit, die er unter Wasser verbracht hat, gebrochen!

Lange Zeit

Nachdem er 73 Tage in einem Habitat unter dem Meer verbracht hat, will Dituri insgesamt 100 Tage auf wissenschaftliche Erkundungstour gehen. Er dokumentiert seine Erfahrungen auf Instagram und YouTube und plant, am 9. Juni für eine eingehende medizinische Untersuchung an die Oberfläche zurückzukehren, um zu untersuchen, wie der Körper in extremen Umgebungen reagiert!