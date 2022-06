Frau möchte gesunden Hund von Partner einschläfern

Der Fall macht fassungslos. Eine Frau möchte den gesunden und fitten Hund ihres Freundes einschläfern lassen, da dieser der jungen Dame auf die 'Nerven' geht. Der Mann überlegt nun, die Beziehung zu beenden.

Geht es nach der Freundin, so soll der gesunde siebenjährige Hund bald eingeschläfert werden. Der Grund: Die Frau fühlt sich vom Hund ihres Partners genervt. Auf Reddit erklärte der Mann, dass sein siebenjähriger Hund unter Trennungsangst leidet und weint, wenn er nicht in Sichtweite ist.



Er sagte: "Ich habe zwei Hunde - und bin seit vier Jahren mit meiner Freundin zusammen. In den letzten Monaten hat sie mich gebeten, meine Jüngste ins Tierheim zu bringen oder sie einschläfern zu lassen, weil sie nicht damit umgehen kann, wenn sie quietscht. Vor einer Woche sagte sie: 'Entweder sie geht, oder ich gehe. Ich habe nachgegeben und ihr gesagt, dass ich sie in ein Tierheim bringen würde, aber ich habe nicht die Absicht, das zu tun. Meinem Hund geht es schon viel besser."



Er fügte hinzu: "Wir haben vor etwa drei Jahren eine Katze adoptiert, und sie redet davon, sie einzuschläfern, weil sie auch Angstzustände hat, aber das ist nichts im Vergleich zu meinem Hund. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber mein Hund benimmt sich so, seit sie in unser Leben getreten ist - es ist wirklich seltsam. Ist es schlimm, dass ich meinen Hund meiner Freundin vorziehe? Ich liebe meinen Hund so sehr und ich weiß, dass sie für mich mit einem Nilpferd kämpfen würde.



Die meisten User sind der Meinung, der Mann sollte die Frau verlassen und ein glückliches Leben mit seinen Tieren genießen. "Ich würde die Haustiere behalten und mir einen Lebenspartner suchen, der das Leben der Tiere genauso schätzt wie du", so ein User.