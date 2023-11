Irrer erschießt mit Kalaschnikow zwei Menschen auf Mäci-Parkplatz

Am Tatort fand die Spurensicherung Hülsen von 7,62-Millimeter-Munition, typisch für Kalaschnikow-Gewehre.

In einer blutigen Schießerei vor einem McDonald's in Marseille verloren am Samstagabend eine Frau und ein Mann ihr Leben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt, als ein Fahrzeug neben ihnen auftauchte und mit einer Kalaschnikow auf das Auto feuerte. Der Oberstaatsanwalt Nicolas Bessone erklärte, dass die fünf Opfer, alle mit Vorstrafen im Drogenhandel und Gewalttaten rund um Toulon, ins Visier genommen wurden. Die Frauen im Auto waren jedoch nicht vorbestraft.

Sauftourismus trübt Ballermann-Jahresbilanz

Die Attacke ereignete sich im 16. Bezirk, einem der ärmsten Viertel der Stadt, gegen 23 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes im Kontext der organisierten Bandenkriminalität. Ein 29-jähriger Mann schwebt nach Brustschüssen in Lebensgefahr, während eine Frau ihren Daumen verlor. Der dritte Insasse wurde leicht verletzt.

Am Tatort fand die Spurensicherung Hülsen von 7,62-Millimeter-Munition, typisch für Kalaschnikow-Gewehre. Das vermutliche Fluchtfahrzeug der Täter wurde in der Nähe ausgebrannt entdeckt.