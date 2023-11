Dieser Freizeitpark ist ein wahres Schnäppchen

Ursprünglich wollten die Treptes im Frühjahr 2023 stolze 820.000 Euro für den Freizeitpark erzielen.

Die idyllische Lage des Freizeitparks "Steinreich" in der Sächsischen Schweiz macht ihn zum echten Geheimtipp. Nur 30 Kilometer von Dresden entfernt und in unmittelbarer Nähe zur berühmten Bastei, lockt das 4372 Quadratmeter große Areal jährlich rund 1,5 Millionen Besucher an. Die Betreiber, Karen und Stefan Trepte, geben ihren geschlossenen Park nun für einen Schnäppchenpreis von 295.000 Euro ab.

Einst für hohe Summe gehandelt

Ursprünglich wollten die Treptes im Frühjahr 2023 stolze 820.000 Euro für den Freizeitpark erzielen. Doch aufgrund mangelnden Interesses an der Übernahme senken sie nun ihre Erwartungen. Die Pandemiezeiten hatten den Parkbetrieb belastet, und potenzielle Nachfolger schreckten vor dem Risiko zurück. Dabei ist "Steinreich" mit seiner 420 Quadratmeter großen Erlebniswelt für Kinder und dem 1800 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz ein beliebter Anlaufpunkt für Familien.

Der Park, der 2014 eröffnet wurde und etwa eine Million Euro Baukosten verschlang, erhielt sogar 2018 einen Wirtschaftspreis für sein erfolgreiches Konzept. Mit 712 Google-Bewertungen und durchschnittlich 4,3 Sternen genoss "Steinreich" eine positive Resonanz, trotz einiger negativer Kommentare in den letzten Jahren, insbesondere bezüglich nicht eingelöster Gutscheine nach der Schließung.

Die Stadt Hohnstein, vertreten durch Bürgermeister Daniel Brade, verspricht dem potenziellen Käufer Unterstützung und drückt die Hoffnung aus, dass der Park in neuem Glanz erstrahlt. Im Verkaufspaket enthalten sind nicht nur der Park selbst, sondern auch 20 Solarmodule, die "Schiefen Häuschen" aus Holz und Sandstein, ein Streichelgehege ohne Tiere sowie ein Wasserspielplatz.

Der Startpreis für die Versteigerung, die am 28. November im Deutschen Hygiene-Museum stattfindet, beträgt 295.000 Euro. Ähnlich wie in der beliebten ZDF-Sendung "Bares für Rares" wird um das begehrte Objekt gefeilscht, und derjenige, der den höchsten Preis bietet, erhält den Zuschlag.