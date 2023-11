Frau (26) findet keine Wohnung: Jetzt bietet sie ''Extraservice''

In ihrer Verzweiflung hat die Frau nun eine ungewöhnliche Idee.

Seit drei Jahren kämpft die 26-jährige Konditorin Teresa aus München um ein bezahlbares Zuhause für sich, ihren Mann Badialy und den kleinen Saliou (18 Monate). Die Wohnungssuche entpuppte sich als Albtraum, da die Konkurrenz in der bayerischen Metropole einfach zu groß ist.

Viele Bewerbungen

"Wir haben bei Besichtigungen oft mit 50 anderen Familien konkurriert", erzählt Teresa dem "Merkur". Ihre begrenzten finanziellen Mittel machten die Suche noch schwieriger, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt.



In ihrer Verzweiflung hat die leidenschaftliche Konditorin nun eine ungewöhnliche Idee: Als Bonus verspricht Teresa jedem, der ihr bei der Wohnungssuche hilft, ein Jahr lang kostenlosen Kuchennachschub. "Ich backe einfach so gerne", erklärt sie. "Im Winter Elisenlebkuchen, im Sommer am liebsten saftige Kuchen, zum Beispiel mit Äpfeln." Dieses Angebot sei für Teresa und ihre Familie "wirklich die letzte Rettung".



Sollte die süße Lockvogelstrategie nicht zum Erfolg führen, erwägt Teresa sogar einen drastischen Schritt: "Wenn ich trotz Kuchen keine Wohnung finde, denke ich darüber nach, wie mein Vater, nach Wien zu ziehen."