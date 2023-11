Horror-Mutter ließ Kinder acht Tage lang in eiskalter Hütte alleine

Die Kinder wurden in staatliche Obhut genommen, aber das Drama endet hier nicht.

In einem abgelegenen Dorf in Sibirien schockiert eine 32-jährige Frau die Gemeinschaft, indem sie ihre acht Kinder in einer heruntergekommenen Hütte ohne Essen und Brennholz zurücklässt. Die Zustände sind grauenhaft: Ein eiskaltes Haus voller Unrat, ohne Lebensmittel im Kühlschrank. Als wäre das nicht genug, tauchen auch noch fremde Männer auf und veranstalten ein Saufgelage in der Hütte. Die Polizei wird gerufen, die Kinder im Alter von ein bis 15 Jahren werden mit einem Airboat in Sicherheit gebracht.

Horror-Fall

Die rettenden Behörden beschreiben die Hütte als Ort des Schreckens: "Ein kaltes Haus, übersät mit Unrat und Müll." Doch damit nicht genug, es stellt sich heraus, dass die betrunkene Gesellschaft in der Hütte keinerlei Verbindung zur Familie hat. Die Kinder, denen es zum Glück den Umständen entsprechend gut geht, kennen die Saufenden überhaupt nicht. Die Mutter ist verschwunden, von ihr fehlt jede Spur.

Die Kinder wurden in staatliche Obhut genommen, aber das Drama endet hier nicht. Der 48-jährige Vater sitzt bereits im Gefängnis, verurteilt wegen wiederholtem Missbrauch seiner ältesten Tochter. Die Mutter durfte die Kinder nur unter strengen Auflagen behalten, doch nun wurde auch sie verhaftet.