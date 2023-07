Diese Medizin lässt die Zähne wieder nachwachsen

Der Durchbruch wurde durch die Identifizierung einer Gen-Protein-Interaktion bei Mäusen erzielt

Auf dem Gebiet der Zahnmedizin wurde eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Ein Medikament hat das Potenzial, menschliche Zähne nachwachsen zu lassen und die Zahnentwicklung bei Kindern mit angeborener Anodontie zu verbessern.

Erste Erfolge

Der Durchbruch wurde durch die Identifizierung einer Gen-Protein-Interaktion bei Mäusen erzielt, die das Zahnwachstum beeinträchtigt. Durch den Einsatz eines Antikörpermedikaments, das die Funktion des Proteins hemmt, gelang es den Forschern, das Wachstum von Zähnen bei Mäusen und Frettchen mit fehlerhafter Zahnbildung zu induzieren.

Diese Entdeckung wurde von Katsu Takahashi, einem Forscher für fortgeschrittene Zahnmedizin an der Universität Kyoto, gemacht. In den nächsten Schritten werden weitere Tests an Tieren wie Schweinen und Hunden durchgeführt, bevor man sich möglicherweise der Anwendung beim Menschen zuwendet. Die Fähigkeit, Zähne nachwachsen zu lassen, könnte die Zahnmedizin revolutionieren und eine Lösung für den Zahnverlust beim Menschen bieten.