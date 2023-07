'Chat-Kassen' soll Einsamkeit von alten Leuten bekämpfen

Die Initiative wurde im Rahmen der Kampagne der Regierung "Eins gegen Einsamkeit" gestartet.

Die niederländische Lebensmittelkette Jumbo hat "Chat-Kassen" namens Kletskassa eingeführt, um die Einsamkeit älterer Menschen zu bekämpfen. Diese Kassen bieten den Kunden die Möglichkeit, sich mit den Kassierern zu unterhalten, um soziale Interaktion zu ermöglichen und das Gefühl der Isolation zu verringern.

Konzept in vielen Filialen

Die Initiative wurde im Rahmen der Kampagne der niederländischen Regierung "Eins gegen Einsamkeit" gestartet. Die positive Resonanz veranlasste Jumbo, das Konzept auf 200 Filialen in den gesamten Niederlanden auszuweiten. Darüber hinaus wurden in den Jumbo-Filialen "Plauderecken" eingerichtet, in denen sich Einheimische zu Kaffee und Smalltalk treffen können.

Das Ziel ist es, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und ältere Menschen zu unterstützen. Die Initiative wurde gut aufgenommen, und andere Länder könnten ähnliche Ansätze zur Bekämpfung der Einsamkeit älterer Menschen in Erwägung ziehen.