Nachdem sich eine Hausbesitzerin weigerte, aus ihrem Haus auszuziehen, sah sich die chinesische Regierung gezwungen, eine komplette Autobahnbrücke um das winzige Haus herum zu bauen. Eine Bewohnerin, die nur unter ihrem Nachnamen Liang bekannt ist, wurde offenbar aufgefordert, aus ihrem Haus in Guangzhou auszuziehen, damit die Bauunternehmer es abreißen können.

Bewohner blieb hartnäckig

Die Frau, die in der Stadt Guangzhou lebt, soll das Angebot jedoch abgelehnt haben, weil die chinesische Regierung ihr offenbar kein Ersatzgrundstück in idealer Lage angeboten hat. Da ihr keine zufriedenstellende Alternative angeboten wurde, sagte Liang, sie sei froh, in ihrem Haus zu bleiben und die Konsequenzen ihrer mutigen Entscheidung zu tragen. Nach den vom lokalen Fernsehsender Guangdong TV veröffentlichten Aufnahmen handelt es sich bei dem Haus, das als "Nagelhaus" bekannt ist, um ein einstöckiges Haus.

Es wird auch behauptet, dass sich auf dem Grundstück eine kleine 40 Quadratmeter große Wohnung befindet. Obwohl das Haus vor dem Bau der Autobahn eine herrliche Aussicht hatte, liegt es jetzt zwischen zwei Fahrspuren der Autobahnbrücke. In einem Interview mit MailOnline sagte Liang: "Man denkt, diese Umgebung sei schlecht, aber ich empfinde sie als ruhig, befreiend, angenehm und komfortabel."

Es wird berichtet, dass Beamte 2010 beschlossen, dass Liangs Adresse ein Abrissprojekt werden sollte und schließlich durch die mächtige Haizhuyong-Brücke ersetzt werden würde. Zehn Jahre später wurden die Arbeiten an der Brücke schließlich abgeschlossen. Der Abriss des kleinen Nagelhauses im Jahr 2023 steht jedoch noch aus. Nach Angaben der Behörden wurden dem hartnäckigen Bewohner verschiedene Häuser angeboten, in die er umziehen konnte, und er lehnte auch zahlreiche Entschädigungsangebote ab. Nach Angaben der Metro ist Laing die einzige Person, die von den 47 Haushalten und sieben Unternehmen, die sich ursprünglich auf dem Gelände befanden, übrig geblieben ist.