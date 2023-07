So emotional geht es bei der 'Schere-Stein-Papier'-WM zur Sache

Tränen der Freude und der Enttäusschung sind bei diesem Sport nicht weit voneinander entfernt. Hierzulande kaum gekannt, ist 'Schere-Stein-Papier' im asiatischen Raum ein Renner.

International Rock Paper Scissors (IRPS) ist die wettbewerbsorientierte Version des Spiels, die auf globaler Ebene gespielt wird. Die World Rock Paper Scissors Society (WRPS) wurde 1918 gegründet, um das Spiel zu fördern, und hat seither verschiedene IRPS-Meisterschaften in der ganzen Welt veranstaltet. Die Regeln der WRPS sind streng, und das Spiel muss auf einer offiziellen Bühne mit entsprechenden Schiedsrichtern und Zeitlimits gespielt werden.

Viele Länder am Start

Jahrelang dominierte Japan, der Geburtsort des Spiels, die IRPS-Szene. Im Laufe der Jahre haben sich jedoch auch andere Länder wie die USA, Kanada und Australien dem Wettbewerb angeschlossen und ihr Können in diesem Spiel unter Beweis gestellt. Die IRPS-Weltmeisterschaft wird jährlich ausgetragen, wobei die Spieler um den Titel und das Preisgeld kämpfen.

Wie dieses Video zeigt geht es bei den asiatischen Teilnehmern emotional zur Sache. Nach dem Triumph bricht die Siegerin in Tränen aus. Das Turnier dauert zwei Tage, und die Spieler treten in verschiedenen Spielrunden gegeneinander an. Die ersten Runden sind K.-o.-Runden, in denen die Spieler in Best-of-Three-Matches gewinnen müssen, um sich für die nächste Phase zu qualifizieren. Das Halbfinale und das Finale werden in Best-of-Five- bzw. Best-of-Seven-Spielen ausgetragen, wobei der Sieger zum IRPS-Weltmeister gekürt wird.