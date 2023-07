Angestellter urinierte in Wasserversorgungsanlage: Entlassen

Der Mann wurde Anfang dieser Woche verhaftet und in zwei Fällen von krimineller Beschädigung einer kritischen Infrastruktur und in zwei Fällen von Verunreinigung der Wasserversorgung angeklagt

Ein Angestellter der Regierung von Louisiana wurde verhaftet und entlassen, nachdem er angeblich bei mindestens zwei verschiedenen Gelegenheiten in den letzten 30 Tagen beim Urinieren in die Wasserversorgung der Stadt gefilmt worden war, so die Behörden.

Mann gab keine Gründe an

Michael Mastin, 57, aus Baton Rouge, wurde Anfang dieser Woche verhaftet und in zwei Fällen von krimineller Beschädigung einer kritischen Infrastruktur und in zwei Fällen von Verunreinigung der Wasserversorgung angeklagt, wie aus Gefängnisunterlagen hervorgeht. Mastin wartet auf die Anklageerhebung und ist derzeit gegen eine Kaution von 25.000 Dollar auf freiem Fuß.

Mastin wurde angeblich auf Sicherheitsvideos gesehen, wie er sein Büro verließ, den Winkel der Überwachungskamera drehte und dann in die Wasserversorgung urinierte, so die Beamten in einer Erklärung, die den Medien zusammen mit den Sicherheitsvideos übermittelt wurde. "Ich bin sehr enttäuscht und finde dieses Verhalten abstoßend und inakzeptabel", sagte der Präsident der Gemeinde Ascension, Clint Cointment. "Diese Art von Verhalten wird in der Gemeindeverwaltung niemals toleriert werden.

Mastin gab den Behörden bei seiner Verhaftung keinen Grund für sein Handeln an.