Ist dieser Frauenfußball-Star in Wirklichkeit ein Mann?

Die 23-jährige Barbra Banda aus Sambia hat mit ihren beiden Toren gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt. Beim überraschenden 3:2-Sieg der Afrikanerinnen im WM-Test zeigte die Stürmerin ihr Können. Doch Banda steht auch wegen ihrer zu hohen Testosteronwerte in der Kritik.

Aufregung um hohe Testosteronwerte

Trotz der Kontroverse um ihre Testosteronwerte durfte Banda bei den Olympischen Spielen 2021 teilnehmen und erzielte dabei beachtliche sechs Tore in drei Spielen. Auch bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist sie dabei. Beim Afrika.Cup durfte sie jedoch nicht teilnehmen: "„Ich glaube, Barbra war überrascht. Sie hatte zwar geahnt, dass es so kommen würde, aber als es dann passierte, war sie enttäuscht. Als das Trikot mit ihrer Nummer einer anderen Spielerin überreicht wurde, konnte sie ihren Schock nicht verbergen“, sagte Sydney Mungala von Sambias Fußballverband.

Barbra Banda begann schon früh mit dem Fußballspielen und kickte bis zu ihrem 15. Lebensjahr mit Jungen. Erst danach wechselte sie zu einer reinen Mädchen-Mannschaft.Neben Fußball war die Sportlerin auch beim Kmapfsport sehr aktiv, sie absolvierte fünf Amateur-Kämpfe, von denen sie alle gewann.

Die Frauen-WM startet kommenden Donnerstag. Österreich ist nicht am Start.