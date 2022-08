United will Antony für Megaablöse

Die Red Devils aus Manchester sollen kurz vor Ende des Transferfensters (1. September) noch einmal ordentlich aktiv werden. Laut Transferinsider Fabrizio Romano hat sich United die Dienste des 22-jährigen Brasilianers Antony von Ajax Amsterdam gesichert. Die Ablösesumme beläuft sich auf angebliche 100 Millionen Euro. Der Vertrag des Brasilianers soll bis 2027 laufen und eine Option auf ein weiteres Jahr besitzen. Der Deal soll am Dienstag finalisiert werden.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. ???????????????? #MUFC



Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud