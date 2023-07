Eine Scheidung geriet aus den Fugen, als ein Mann, der die Anwesenheit seiner Frau zur Unterzeichnung der Scheidungspapiere erbeten hatte, mit einem Hammer erschlagen wurde.

My Tran, 42, setzte einen Notruf bei der Polizei von Arlington ab und gestand, dass sie ihren Mann mit dem Hammer angegriffen hatte. Die Polizeibeamten waren schnell am Tatort, einer Wohnung im 3200er Block des Sweet Gum Trail, zur Stelle.

Brutale Attacke

Bei ihrer Ankunft entdeckten sie den leblosen Körper des 45-jährigen Ehemanns in einem der Schlafzimmer der Wohnung. Bedauerlicherweise wurde er noch am Tatort für tot erklärt. Die Polizeibeamten nahmen Tran sofort in Gewahrsam, als sie vor der Wohnung sitzend angetroffen wurde. Daraufhin wurde sie verhaftet und wegen Mordes in einem Fall angeklagt. Tran wurde anschließend in das Arlington City Jail eingeliefert.