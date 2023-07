FedEx-Gründer rettete Firma dank Blackjack vor dem Ruin

Als das Unternehmen nur noch über 5.000 Dollar verfügte, bat Smith General Dynamics um weitere Mittel, doch der Vorstand lehnte ab.

Nur wenige Jahre nach der Gründung von FedEx ging Fred Smith ein echtes Risiko ein, um das Unternehmen über Wasser zu halten. Smith gründete Federal Express im Jahr 1971 und nahm 1973 den Betrieb auf. Das Unternehmen basierte auf einer Idee, die er 1965 während seines Studiums in Yale in einer Arbeit niederschrieb.

Glücksfall

Darin erläuterte er, wie Unternehmen Sendungen schneller ausliefern könnten, wenn sie ihre Versandstrategien änderten, heißt es auf der FedEx-Website. Smiths Professor hielt die Idee jedoch nicht für möglich, so dass Smiths Arbeit nur mit einer Drei bewertet wurde, wie das Entrepreneur Magazine 2008 berichtete.

Nach seinem Abschluss in Yale und zwei Einsätzen im Marine Corps in Vietnam erwarb Smith 1971 die Mehrheitsbeteiligung an Arkansas Aviation Sales, heißt es auf der FedEx-Website. FedEx nahm im April 1973 den Betrieb auf und wuchs schnell. Steigende Treibstoffkosten holten das junge Unternehmen jedoch schließlich ein und brachten FedEx Millionen von Dollar an Schulden ein, berichtet Entrepreneur.

Als das Unternehmen nur noch über 5.000 Dollar verfügte, bat Smith General Dynamics um weitere Mittel, doch der Vorstand lehnte ab. Auf seinem Heimweg machte Smith einen Abstecher nach Las Vegas und gewann beim Blackjack 27.000 Dollar, die er an FedEx zurücküberwies, wie Forbes berichtete. "Die 27.000 Dollar waren nicht ausschlaggebend, aber es war ein Omen, dass die Dinge besser werden würden", sagte Smith laut Entrepreneur über das Glücksspiel.

"Ich war den Leuten, die mit mir unterschrieben hatten, sehr verpflichtet, und wenn wir untergehen würden, dann mit einem Kampf", sagte er. "Es sollte nicht sein, weil ich mich abgemeldet habe und es nicht zu Ende gebracht habe. Nach seinem Blackjack-Gewinn war Smith in der Lage, weitere 11 Millionen Dollar aufzubringen, berichtete das Magazin. Und 1976 hatte der Umsatz von FedEx laut Forbes 75 Millionen Dollar erreicht. Zwei Jahre später ging das Unternehmen an die Börse.