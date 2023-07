Flammeninferno: Touristenboot brennt vor Rhodos völlig aus

Dramatische Aufnahmen zeigen, wie das Boot in Flammen aufgeht.

Das Schiff mit 96 Passagieren an Bord war auf dem Weg nach Lindos, als es in der Nähe des Stegna Beach in der Stadt Archangelos in Flammen aufging. Das Inferno verschlang die Maggelanos, als die Feuerwehr zum Einsatzort eilte. Ein entsetzter britischer Passagier beschrieb, wie die Menschen gezwungen waren, ins Wasser zu springen, als sich das Feuer seinen Weg ebnete.

Video zeigt Flammeninferno

Schockierende Aufnahmen zeigen, wie schwarzer Rauch in die Luft steigt und das Boot vollständig in Flammen steht, während Touristen von einem nahe gelegenen Boot aus entsetzt zusehen. Die zentrale Hafenbehörde von Rhodos, die die vorläufige Untersuchung des Brandes durchführt, hat den Kapitän des Schiffes sowie ein weiteres Mitglied der Besatzung verhaftet, berichtete ERT.

Ein neunjähriges Mädchen wurde mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht, eine 50-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.