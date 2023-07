Wurde immer gemobbt: Spendenaktion für Jungen geht durch die Decke

Das Geld sollte in ein Spielsystem, Schulkleidung und vielleicht sogar in Eintrittskarten für einen Vergnügungspark fließen.

Nachbarn haben dazu beigetragen, mehr als 37.000 Dollar für einen gemobbten Jungen aus Texas zu sammeln, der viral ging, nachdem ein herzzerreißendes Video zeigte, wie er an ihre Tür klopfte und fragte, ob sie Kinder in seinem Alter kennen, weil er "dringend ein paar Freunde braucht".

Video geht viral

In dem Clip, der in nur drei Tagen mehr als 61 Millionen Mal auf TikTok angesehen wurde, schlurft Shayden Walker, der ein "Weißer Hai"-T-Shirt trägt, nervös auf den Stufen des Hauses seiner Nachbarn in Amarillo herum. "Was ist los, Mann?", antwortet Brennan Ray, der das Video von seiner Türklingelkamera aus gepostet hat.

"Hi. Ich wollte nur fragen, ob du irgendwelche Kinder kennst, so um die 11 oder 12, vielleicht, weil ich ein paar Freunde brauche. Ganz dringend", sagt Walker und schaut auf den Boden. Ray zeigt dem Jungen auf ein Haus in der Straße, in dem ein paar Kinder wohnen. "Nun, das sind nicht mehr meine Freunde, weil sie mich schikanieren", sagt Walker.

Nach diesem Gespräch beschloss das Paar, eine GoFundMe-Kampagne für Walker zu starten, um ihm zu helfen, Freunde zu finden. Das Geld sollte in ein Spielsystem, Schulkleidung und vielleicht sogar in Eintrittskarten für einen Vergnügungspark fließen. Dank der großen Unterstützung übertraf das Paar schnell sein ursprüngliches Ziel von 7.000 Dollar.