Fleischfressende Droge überrollt die USA

Die Droge senkt die Atmung, den Blutdruck und die Körpertemperatur auf gefährliche Niveaus. Eine Überdosis kann zu komaähnlichen Zuständen und Bewusstseinsverlust führen.

Schockierende Bilder aus den USA zeigen Menschen mit offenen Wunden, die schwanken und das Gleichgewicht verlieren. Schuld daran ist die Droge Tranq, auch als "Zombie-Droge" bekannt. Sie enthält Xylazin, ein Veterinärmedizin-Narkosemittel für Großtiere. Die Droge hat verheerende Nebenwirkungen und führt zu tödlichen Überdosierungen im ganzen Land.

© AFP/APA ×

Offene Wunden durch Konsum

Xylazin senkt die Atmung, den Blutdruck und die Körpertemperatur auf gefährliche Niveaus. Eine Überdosis kann zu komaähnlichen Zuständen und Bewusstseinsverlust führen. Betroffene leiden zudem unter tiefen, nicht heilenden Wunden, bei denen sogar Sehnen und Knochen freigelegt werden können. Die US-Arzneimittelbehörde warnt vor Infektionen und möglichen Amputationen.

© AFP/APA ×

© AFP/APA ×

Tranq wird hauptsächlich verwendet, um illegale Drogen wie Fentanyl zu strecken und deren Wirkung zu verstärken. Experten bezeichnen Fentanyl als die tödlichste Drogengefahr in den USA. Die Kombination von Fentanyl und Xylazin verstärkt die Gefahr weiter. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Todesfälle durch Xylazin-Überdosierungen in den USA dramatisch an. In Deutschland und Europa ist die Verbreitung von Xylazin bisher begrenzt, aber Experten warnen vor einer zukünftigen Bedrohung.