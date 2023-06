Mädchen (13) stirbt nach Drogenparty an Ecstasy-Überdosis

Beide gerieten in Lebensgefahr, doch während die ältere Freundin auf dem Weg der Besserung ist, erlag die 13-Jährige tragischerweise am Montag ihren Verletzungen.

Ein schockierender Vorfall erschüttert Mecklenburg-Vorpommern: Eine 13-jährige Schülerin aus Altentreptow ist an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Zusammen mit ihrer 15-jährigen Freundin soll sie in der vergangenen Woche Ecstasy mit extrem hohem Wirkstoffgehalt genommen haben. Beide gerieten in Lebensgefahr, doch während die ältere Freundin auf dem Weg der Besserung ist, erlag die 13-Jährige tragischerweise am Montag ihren Verletzungen.

Polizei warnt

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor den Risiken des Drogenkonsums: "Dieser Fall zeigt deutlich und tragisch, wie gefährlich die Einnahme von Drogen ist. Wir warnen eindringlich vor dem Konsum von Betäubungsmitteln", schrieb sie auf Facebook.

Die Polizei will außerdem herausfinden, woher sie die Drogen bezogen haben.