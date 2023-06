Basketball-Star bricht bei Belastungstest zusammen: Tot

Die Gesundheitsprobleme des Sportlers begannen bereits im Jahr 2021, als er während eines Ligaspiels plötzlich zusammenbrach.

Oscar Cabrera Adames, ein talentierter Basketballspieler aus der Dominikanischen Republik, ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben. Während eines Belastungstests während einer Routineuntersuchung erlitt er plötzlich einen Herzinfarkt und konnte nicht mehr gerettet werden.

Litt bereits länger unter Beschwerden

Es scheint, dass Cabrera Adames an einer Herzmuskelentzündung litt, die zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen kann. Die Hauptursache dafür ist oft ein verschleppter Virusinfekt. Allerdings hatte der Sportler eine andere Vermutung. Bereits Anfang 2022 teilte er in den sozialen Medien mit, dass er "eine verdammte Herzmuskelentzündung von meiner Impfung bekommen" habe. Er behauptete, dass die Corona-Impfung das Leiden verursacht habe, obwohl er keine andere Wahl gehabt habe, da er als internationaler Profisportler in Spanien tätig war und die Impfung eine Voraussetzung für seine Arbeit war.

Die Gesundheitsprobleme von Cabrera Adames begannen bereits im Jahr 2021, als er während eines Ligaspiels plötzlich zusammenbrach. Obwohl zahlreiche kardiologische Untersuchungen durchgeführt wurden, konnte keine konkrete Ursache für den Vorfall gefunden werden.