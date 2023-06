Amazon investiert jetzt Mega-Summe in dieses Land

Sundar Pichai, CEO von Google, kündigte außerdem die Eröffnung eines globalen Fintech-Zentrums im indischen Bundesstaat Gujarat an.

Amazon-CEO Andy Jassy hat bei einem Treffen mit Premierminister Narendra Modi zugesagt, weitere 15 Milliarden Dollar in Indien zu investieren.

Mega-Summe

Mit dieser Investition erhöht sich die Gesamtinvestition von Amazon in Indien bis 2030 auf 26 Mrd. USD, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung von Start-ups, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Digitalisierung und der Stärkung kleiner Unternehmen liegt. Sundar Pichai, CEO von Google, kündigte außerdem die Eröffnung eines globalen Fintech-Zentrums im indischen Bundesstaat Gujarat an, das Teil der 10-Milliarden-Dollar-Investition von Google in den Digitalisierungsfonds für Indien ist.