Trans-Mann wurde nach Sex-Date auf Grindr schwanger: 'Bereue nichts'

Ein Transgender-Mann, der glaubte, unfruchtbar zu sein, wurde nach einem One-Night-Stand mit einem Mann schwanger, den er auf Grindr kennengelernt hatte.

"Ich hatte meinen Traum, Eltern zu werden, aufgegeben, und dann, siehe da, kam dieses Kind aus dem Nichts", sagte Ash Patrick Schade, 30, gegenüber SWNS. Schade entschied sich für einen Schwangerschaftstest, nachdem er sich emotionaler und hungriger als sonst gefühlt hatte und von dem positiven Ergebnis "überrumpelt" wurde.

Konnte es nicht glauben

"In dem Moment habe ich mich gefragt: 'Träume ich? Es kam mir so surreal vor", erinnert er sich. "Ich konnte nur noch auf den Test starren. Es hat mich total überrascht." Der Vater des Kindes behauptete, dass seine Freundin sich nicht in das Leben des Kindes einmischen wollte, weil sie nicht "out" war.

© Ash Patrick Schade / SWNS ×

"Es war kompliziert und unangenehm, ein Baby auszutragen, während man sich umwandelte, und die Dysphorie war schrecklich - das würde ich niemandem wünschen", sagte Schade, der in der psychiatrischen Abteilung von Huntington arbeitet. "Aber jetzt ist meine Tochter das Licht meines Lebens, und für meine Familie war es das alles wert.

© Ash Patrick Schade / SWNS ×

Schade beschreibt sie als "das glücklichste kleine Kind aller Zeiten. Sie klettert auf Dinge und lacht hysterisch - sie rennt zur Tür und sagt 'mein Daddy', wenn ich von der Arbeit nach Hause komme", sagte er. "Sie möchte sich nachts auf unserer Brust zusammenrollen, und wenn wir Gäste haben, tanzt sie gerne in ihrem Kleidchen und ihren Stiefeln für sie."

Vor seiner Umwandlung heiratete er 2014 einen Mann, und das Paar versuchte erfolglos, schwanger zu werden. Nachdem sie jahrelang Tausende für Fruchtbarkeitsbehandlungen ausgegeben hatten, gaben sie die Idee, Kinder zu haben, schließlich auf.