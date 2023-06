Mutter ließ Baby (1) 10 Tage alleine daheim: Tot

Eine Mutter ist des Mordes an ihrer 16 Monate alten Tochter angeklagt worden, nachdem sie sie angeblich 10 Tage lang allein zu Hause gelassen hatte, während sie in Urlaub fuhr.

Kristel Candelario soll der Polizei gesagt haben, sie habe ihre Tochter Jailyn "ganz allein und unbeaufsichtigt zu Hause" gelassen, als sie nach Michigan und Puerto Rico reiste. Erst als sie nach Hause zurückkehrte und sie "extrem dehydriert" vorfand, alarmierte sie die Behörden.

Unfassbare Tat

Das kleine Mädchen starb tragischerweise noch am Unfallort, heißt es in einer Pressemitteilung des Cleveland Police Department. Der 31-Jährige wurde verhaftet und am 18. Juni, zwei Tage nach seiner Rückkehr zu dem Kleinkind, wegen Mordes angeklagt, berichtet NBC News.

In den Polizeiberichten, die der Nachrichtenagentur vorliegen, heißt es, Jailyn sei in einem Laufstall zurückgelassen worden, der mit "verschmutzten Decken und einem mit Urin und Fäkalien durchtränkten Bodenbelag" gefüllt gewesen sei. Die Polizei von Cleveland erklärte, das Mädchen sei noch am Unfallort für tot erklärt worden, wobei es "keine Anzeichen eines Traumas" gegeben habe.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass die Untersuchungen des County Medical Examiner's Office zu dem Schluss kamen, dass "das Kind etwa 10 Tage lang allein und unbeaufsichtigt gelassen worden war und dann gestorben ist".