Diese Karibikinsel ist für einen wahren Schnäppchen-Preis zu haben

Eine ganze Karibikinsel ist derzeit für ein absolutes Schnäppchen zu haben.

Iguana Island, das über Private Islands Inc. zum Verkauf steht, ist eine Vulkaninsel, die 12 Meilen vor der Küste von Bluefields, Nicaragua, liegt.

Das fünf Hektar große Paradies verfügt über eine Eigentumswohnung, ein schlüsselfertiges Haus, Kokosnusspalmen, Bananenbäume und einen vergleichswerise "sehr erschwinglichen Preis" von 475.000 Euro zu haben.

In der Online-Auflistung heißt es: "Klares blaugrünes Wasser dominiert die Sicht in alle Richtungen, und die spektakulären Sonnenauf- und -untergänge der Region machen die Aussicht bei Tagesanbruch und bei Einbruch der Dunkelheit umso dramatischer."

© Private Islands Inc

Das Anwesen selbst besteht aus einem Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, einer umlaufenden Veranda, einem Esszimmer, einer Bar und einem Wohnbereich sowie "zusätzlichen Unterkünften für das Personal auf der anderen Seite der Insel", wobei die "zuverlässigen, langjährigen" Mitarbeiter bereit sind, bei den neuen Eigentümern zu bleiben.

© Private Islands Inc

Laut Private Islands Inc. gibt es zwar "reichlich" Platz für einen Swimmingpool, aber ein erfrischendes Bad ist "so einfach wie ein Sprung ins Meer an der ruhigen Westseite der Insel in der Nähe des Docks".