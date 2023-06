Ryan Reynolds kauft Anteile von Formel-1 Team

100. Red-Bull-Sieg! Verstappen in Kanada nicht zu stoppen Max Verstappen holt den 100. Sieg für Red Bull in der Königsklasse des Motorsports. Der WM-Leader fährt beim GP von Kanada ungefährdet zu seinem vierten Erfolg in Folge und knackt damit die historische Marke für den österreichsichen Rennstall.