100. Red-Bull-Sieg! Verstappen in Kanada nicht zu stoppen

Max Verstappen holt den 100. Sieg für Red Bull in der Königsklasse des Motorsports. Der WM-Leader fährt beim GP von Kanada ungefährdet zu seinem vierten Erfolg in Folge und knackt damit die historische Marke für den österreichsichen Rennstall.

Von Beginn weg lässt der 25-jährige Niederländer nichts anbrennen. Er erwischte einen Traumstart, konnte sich sofort von seinem Verfolger-Duo Fernando Alonso und Lewis Hamilton absetzen und den Vorsprung auf die beiden Altmeister stetig ausbauen. Eine Safety-Car-Phase ersparte dem WM-Dominator das taktische Geplänkel, und so fuhr er ungefährdet zu einem Start-Ziel-Sieg vor Alonso und Hamilton, der mit seinem Mercedes immer mehr besser in Fahrt kommt.

Vor dem Heim-GP in Spielberg am 2. Juli, führt aber weiterhin kein Weg an dem Team der Stunde vorbei. Es ist also alles angerichtet für einen große Party mit dem Neuling im elitären Hunderter-Klub am Red-Bull-Ring.

Marko denkt bei historischem Moment an Mateschitz.

Motorsport-Berater Helmut Marko kann die einzigartige Erfolgsgeschichte auch vor dem Start in Montreal immer nicht glauben: "Als wir 2004 Jaguar gekauft haben, Mateschitz gmeint, dass wir vielleicht eines Tages ein Rennen gewinnen und jetzt sind es hundert", wird der 80-jährige Steirer beinahe sentimental. Er weiß auch genau, dass das Projekt Red Bull Racing ohne den 2022 verstorbenen Dietrich Mateschitz so nicht hätte funktionieren können. Marko emotional: "Es ist schade, dass Dietrich Mateschitz das nicht mehr miterleben kann."

Nur vier Teams konnten in der Geschichte mehr F1-Triumphe feiern, als die Bullen: Ferrari (243), Mc Laren (183), Mercedes (116). Seit Red Bull offiziell eingestiegen ist konnten sie in 19 Jahren nicht weniger als 5 Weltmeistertitel feiern. Und können seit 2014 am wiederbelebten Red-Bull-Ring in Spielberg nach offiziellen Heimsiegen greifen, denn seit 2007 fährt der Rennstall mit rot-weiß-roter Lizenz.