Lesen Sie, wie Urgestein Franz Tost (67) die aktuelle F1 sieht - und welche Team-Entscheidung er bereut.

Mit Jahresende verabschiedet sich der Tiroler als Chef vom "kleinen" Red-Bull-Team, bei dem er seit 2006 (damals Toro Rosso) die Fäden zielt. Für den Kanada-GP (So., 20 Uhr/ServusTV) tippt er auf den 8. Red-Bull-Sieg im 8. Saison-GP und hofft, dass AlphaTauri-Rookie de Vries der Knopf aufgeht.

ÖSTERREICH: Herr Tost, wie geht's Ihnen mit der Aussicht auf den ersten freien Winter seit Ewigkeiten? Pläne für danach?

Franz Tost: Mir geht's hervorragend -ich freu mich, dass ich endlich wieder zum Skifahren komm. Dann hab ich ein Angebot, für weitere zwei Jahre als Berater zu bleiben, da überleg ich ...

ÖSTERREICH: Eine Frage an Sie als Urgestein: Müssen wir uns angesichts der erdrückenden Red-Bull-Überlegenheit Sorgen um die Formel 1 machen?

Tost: Nein. Egal, wo wir hinkommen: Wir sind an fast allen Rennstrecken ausverkauft, wie übrigens auch beim Österreich-GP. Dass die Einschaltquoten in Deutschland und Österreich zurückgehen, liegt vor allem daran, dass national Heroes fehlen. Als ich 1988 nach Deutschland gekommen bin, war die Formel 1 ein Thema am Rand. Dann kam Michael Schumacher, und die Einschaltquoten schossen in die Höhe. Dasselbe in Spanien mit Alonso.

ÖSTERREICH: Stichwort Schumacher: Stimmt es, dass Sie Mick zu Alpha-Tauri wollten, aber Helmut Marko dagegen war?

Tost: Danach ist man immer g'scheiter. Aber jetzt haben wir Nyck de Vries und wir sind happy, dass er bei uns ist. Auch wenn wir zu Beginn der Saison mehr erwartet hatten, darf man nicht vergessen, dass Rookies heute viele Rennstrecken nicht kennen, sie dürfen kaum testen. Die Sprints machen alles noch schwieriger.

ÖSTERREICH: Was macht Verstappen, der bei Ihnen und Toro Rosso in der F1 begann, besser als andere? T



Tost: Red Bull hat ihm ein supergutes Auto gebaut und hat ein sensationelles Technikerteam. Das und sein Ausnahmekönnen ergibt die perfekte Kombination. Da kommt niemand auch nur in die Nähe.

ÖSTERREICH: Gewinnt Red Bull heuer alle Rennen?

Tost: Von der Performance her: Ja! Es darf halt nix passieren. (okk)