Stadlober fährt um Tour-Podest und Etappensieg

Langlauf-Lady Teresa Stadlober sorgt bei der Tour de Ski für Furore. Beim Bergankunft-Finale am Sonntag will die 32-Jährige das Podest fixieren und um den "Etappensieg" mitfahren.

Gut ein Monat vor Olympia in Mailand/Cortina (6.-22. Februar) ist ÖSV-Langlauflady Teresa Stadlober in der Form ihres Lebens.

Eigentlich hatte die 32-jährige Salzburgerin angesichts der sprintlastigen Ausrichtung der Tour de Ski nicht im Traum daran gedacht, um das Gesamtpodest mitfahren zu können. Doch nach ihrem zweiten Top-3-Platz als Dritte im 20-km-Verfolgungsrennen liegt unsere beste Skilangläuferin vor dem Abschluss-Wochenende auf Platz drei.

Da die zuvor Gesamtzweite Astrid Oeyre Slind krankheitsbedingt aus der Tour aussteigen musste, liegen nur mehr US-Star Jessie Diggins und die Schwedin Monar Ilar vor der Österreicherin, die auch unsere große Langlauf-Hoffnung für die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina ist.

Stadlober "superhappy" ins Tour-Finale

„Ich bin wirklich superhappy“, staunt die Tochter von ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober selbst über ihre Topform. „Natürlich vor allem wegen der zwei Stockerlplätze, aber auch, weil ich im Moment sogar in der Tour-Gesamtwertung auf dem Podest bin. Team Österreich ist on fire. Ich glaube, bei den nächsten beiden Rennen ist noch einiges möglich.“

Zuvor hatte der 28-jährige Tiroler Benjamin Moser im 5-km-Heat-Massenstart aufs Podest und in 20-km-Verfolgung als Achter wieder die Top Ten geschafft. Moser liegt nun in der Gesamtwertung mit 1:01 Minuten Rückstand auf dem 8. Rang.

Bergankunft-Finale am Sonntag

Am Wochenende übersiedelt die Tour de Ski nach Val di Fiemme. Dort geht's am Samstag ab 14.45 Uhr (live ORF Sport+) mit dem Klassisch-Sprint (Männer & Frauen) weiter, ehe am Sonntag (Männer ab 11.30, Frauen ab 15.30 Uhr/ORF1 live) die 10-km-Massenstart-Schlussetappen mit jeweils einer Bergankunft am Programm stehen.