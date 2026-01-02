Alles zu oe24VIP
Liebes-Knaller: Hier schmusen zwei Bayern-Stars
Turteltäubchen

Liebes-Knaller: Hier schmusen zwei Bayern-Stars

02.01.26, 16:10
Jetzt ist es offiziell: Bei den Frauen des FC Bayern gibt es ein neues Liebespaar. 

Am Donnerstag teilten beide Fußballerinnen zeitgleich ein gemeinsames Foto in ihren Instagram-Storys und wünschten ihren Followern ein frohes neues Jahr. Auf der Aufnahme blicken sich Oberdorf und Padilla innig an, offenbar kurz vor einem Kuss. Die Bildsprache ließ keinen Zweifel zu: Die beiden sind ein Paar.

Unterlegt wurde der Schnappschuss mit dem Lied „Te regalo“ des mallorquinischen Sängers Rels B. Der romantische Songtext – „Du bist in mein Leben gekommen und hast meine beste Version aus mir hervorgebracht. Ich habe keine Angst davor, der Welt zu sagen, dass ich dich liebe“ – unterstrich die Liebesbotschaft zusätzlich.

Nicht das erste interne Paar

Für die Bayern-Frauen ist eine Beziehung innerhalb des Profi-Teams nichts Neues. Mit Pernille Harder (32) und Magdalena Eriksson (32) steht bereits seit Sommer 2023 ein international bekanntes Paar im Kader. Die beiden Stars, die seit 2014 zusammen sind, verlängerten ihre Verträge zuletzt bis 2028 und sind seit Sommer 2024 verlobt.

Das neue Liebesglück kommt für Lena Oberdorf in einer schwierigen Phase. Die deutsche Nationalspielerin musste im vergangenen Oktober einen schweren Rückschlag verkraften und erlitt den zweiten Kreuzbandriss ihrer noch jungen Karriere.

