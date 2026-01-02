Alles zu oe24VIP
Sergio Ramos
Übernahme

Bericht: Sergio Ramos plant Übernahme von Ex-Verein

02.01.26, 15:46
Im Dezember hat Sergio Ramos Monterrey in Mexiko verlassen, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängert hat. Während er auf Vereinssuche ist, geht er noch einem anderen Business nach und kauft sich wohl bei einem seiner spanischen Ex-Vereine ein.

Der 39-Jährige hat dem Profi-Fußball weiterhin noch nicht den Rücken gekehrt, seine nächste Destination steht aber noch nicht fest. Währenddessen plant er aber schon das Leben danach, ein weiterer Schritt steht nun bevor.

Ramos soll sich nämlich laut "Diario AS" in Gesprächen befinden, einen Teil seines Ex-Klubs FC Sevilla zu kaufen. Der Innenverteidiger war zweimal bei Sevilla aktiv, zu Beginn seiner Karriere und nach Real Madrid, mit 87 Einsätzen insgesamt.

Zurück zu alter Stärke

Die US-Investoren Antonio Lappi und Fede Quintero würden demnach ihr Angebot verringern und damit Platz für Ramos machen.

Laut dem Bericht hat der Spanier erste Gespräche eingeleitet, um Investor bei Sevilla zu werden. Die Investoren haben zuerst 3.400 Euro pro Aktie geboten, nun sind es wohl 2.700 Euro. Sergio Ramos führt eine Gruppe an, die den Rest finanzieren würde.

Damit soll der Verein auch in die Spur alter Erfolge zurückgeführt werden. Den letzten Titel gab es zwar erst 2023 - natürlich war es der Sieg der Europa League - doch in der letzten Saison entgingen die Andalusier dem Abstieg als 17. nur knapp. Aktuell sind sie zwar Zehnter, aber nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

