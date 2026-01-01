Hammer-Gerücht: Mo Salah kehrt zur Ex zurück

Der Liverpool-Star könnte zu seinem ehemaligen Verein zurückkehren.

Derzeit spielt Mohamed Salah mit Ägypten beim Afrika-Cup - wie es danach beim FC Liverpool weitergeht, ist aber weiter unklar. Wie berichtet, hatte der 33-Jährige Trainer Arne Slot öffentlich kritisiert und wurde deshalb sogar kurzzeitig suspendiert. Zwar entschuldigte sich Salah in Folge, die Wogen scheinen allerdings noch nicht geglättet zu werden.

Traum von der Rückkehr

Wenig verwunderlich, dass es nun Spekulationen über einen Wechsel gibt. Wie die italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtet, träumt die AS Roma von einer Rückkehr des Ägypters. Die Römer würden den Stürmer gerne ausleihen, schätzen selbst aber die Chancen als gering ein. Salah verdient in Liverpool 460.000 Euro pro Woche – eine Summe, die die Italiener niemals aufbringen können.

Salah spielte von 2015 bis 2017 für die Roma © Getty

Realistischer erscheint es deshalb, dass Salah zumindest noch bis Sommer in Liverpool bleibt. Wie es dann weitergeht, ist völlig offen.